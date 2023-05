Covid Italia | Iss | Rt in aumento a 1 | 10 sopra soglia epidemica

... tra le realtà leader del settore "Mare", gestisce in media per la stagione estiva quasi ... Le due isole, che nelle stagioni 2020, 2021 e 2022, a causa del, hanno intercettato molti turisti ...Più in generale, secondo Idealista.it il prezzo del mq della locazione a marzo insi è ... In effetti la ripresa dell'economia nell'era postha agito da carburante sulla domanda di case in ......preconsuntivi 2022 collocano il canale farmacia al terzo posto per consumi di cosmetici in, ... Sinonimo di un ritorno alle abitudini pre -è il calo di coloranti e spume colorate ( - 5,6%), ...

Covid Italia, l'indice Rt sale a 1,10, ma terapie intensive stabili Corriere Romagna

Roma, 4 mag. (askanews) - Il 74,5% delle imprese campane ha generato utili nel post-Covid. Un dato uguale a quello delle regioni del Nord-Est, anche se con margini inferiori in termini di valori assol ...Il monito lanciato durante l’annuale assemblea di ALSEA, la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni ...