Covid | in diminuzione l' incidenza Stabile l' occupazione ospedaliera

(Di venerdì 5 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – In lievel'settimanale a livello nazionale del, con 35 positivi ogni 100.000 abitanti contro i 39 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E' quanto emerge dal report settimanale sulla pandemia, diffuso oggi dall'Istituto Superiore della Sanità. Nel periodo 12 – 25 aprile 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,10, in aumento rispetto al periodo precedente e al di sopra della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece ine sotto la soglia epidemica: Rt=0,91. Il tasso diin terapia intensiva èall'1,1% contro l'1% della scorsa settimana. Il tasso diin aree mediche a livello nazionale scende ...

Rt in aumento a 1,10 e lievedell'incidenza a 35 casi ogni 100mila abitanti. Lo evidenzia il report con il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità - ministero della Salute. '...È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss - ministero della Salute sul- 19 . L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece ine ...Aprendo la riunione del Comitato per l'emergenza, ha aggiunto che "è molto piacevole vedere che la tendenza alla" dei decessi a causa del- 19 "è proseguita. Per ciascuna ...

Covid: Rt a 0,91, incidenza in calo a 35 casi ogni 100 mila abitanti Agenzia Nova

ROMA (ITALPRESS) – In lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale del Covid, con 35 positivi ogni 100.000 abitanti contro i 39 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E’ quanto ...(Teleborsa) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che "il trend attuale della pandemia ha permesso il ritorno alla normalità nella maggio ...