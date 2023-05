Covid | dal focolaio di Wuhan ai pazienti allo Spallanzani di Roma e le bare di Bergamo | le tappe

L'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità, ha rimosso l'emergenza internazionale per la pandemia di- 19, dichiarata il 30 gennaio 2020. L'attesa decisione è stata ufficializzata...30 gennaio 2020: Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per il- 19 31 gennaio ... 9 marzo 2020: con il dpcm annunciato in tvpremier Giuseppe Conte, l'Italia entra in lockdown. #......primo lockdown italiano l'Oms l'11 marzo del 2020 proclamava lo stato pandemico. Dopo 764 milioni di casi e quasi 20 milioni morti oggi il suo direttore proclama la fine della pandemia., ...

E’ quanto rileva il monitoraggio settimanale dell’Iss e ministero della Salute: nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio, l’incidenza è stata pari a 33 casi ogni 100mila residenti contro i 35,6 di ...Finisce l'era della pandemia da Covid-19: lo ha dichiarato l'Oms spiegando perché il virus fa molta meno paura rispetto al passato ...