Covid | cala l’incidenza dei casi e restano stabili i ricoveri in terapia intensiva – Il monitoraggio Iss

Mentre si attende la decisione dell'Oms sul dichiarare o meno la fine della pandemia, in Italia continua la discesa della curva dei contagi. L'incidenza dei casi scende a 35 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 39 casi ogni 100.000 persone rilevati nel bollettino precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato ...Sono due le regioni Italiane valutate a rischio alto per la trasmissione del19. Di cui una regione risulta non valutabile dovuto a mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio ...Ma l'incidenza settimanale dei contagi ogni 100mila abitanti da 38ancora un poco a 35, mentre ... Tedros Ghebreyesus, aprendo la riunione del Comitato per l'emergenza. "È molto piacevole ...

Covid, cala l'incidenza dei casi e restano stabili i ricoveri in terapia ... Open

La situazione di Covid-19 in Italia e nel mondo, tra nuove varianti e scoperte che potrebbero fornire armi contro questo e altri virus ...Roma, 5 mag. (askanews) – Sono “in lieve diminuzione” i casi di coronavirus in Italia, secondo i dati emersi dal monitoraggio della cabina di regia. L’incidenza settimanale a livello nazionale è di 35 ...