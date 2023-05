Covid | addio all’Emergenza Ecco la dichiarazione dell’Oms

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 maggio 2023)laufficiale dell’Organizzazione mondiale della Sanità data oggi 5 maggio Il direttore generaleTedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa da Ginevra ha annunciato l’uscita d. «È con grande speranza che dichiaro che-19 è finita come un’emergenza sanitaria globale», queste le parole del direttore, che ha spiegato come la decisione sia stata «presa con estrema cautela. Non esiterò a proclamare una nuova emergenza, se la situazione dovesse cambiare». L’attenzione nei confronti delresta comunque alta. «L’Oms non dichiara l’inizio di una pandemia e non ne dichiarerà nemmeno la fine. Tuttavia, un ...