Covid-19 | l’Oms dichiara la fine dello stato di emergenza internazionale

Così, in conferenza stampa, il Direttore Generale dell', ... Deve restare'idea della potenziale minaccia di altre pandemie. Ora ... fuori dalla Cina c'erano circa 100 casi di- 19 e non vi ...'incidente - per coincidenza proprio nel giorno in cuiha dichiarato la fine della pandemia da- 19 - ha consentito all'ex premier di ricordare il suo operato di governo in uno dei ...Liguria . "Accogliamo con soddisfazione la dichiarazione del direttore generale dell'circa la fine della pandemia. Dopo tre anni segnati dalil nostro pensiero va prima di tutto alle vittime, alle famiglie spezzate, a chi ha dovuto lottare contro la malattia lontano dai ...

Covid, l'Oms dichiara la fine della pandemia: «L'emergenza è finita. In tre anni 20 milioni di decessi nel mon ilmessaggero.it