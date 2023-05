Covid 19 | l' Oms dichiara la fine della pandemia

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'Organizzazione mondialesanità hato che il- 19 non si qualifica più come un'emergenza globale, segnando unasimbolica alla devastantedi coronavirus che ha ...

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'concorda con i consigli offerti dal Comitato in merito alla pandemia di- 19, attualmente in corso, si legge in un comunicato dell'...Era la notizia che si aspettava da oltre tre anni: il Comitato tecnico dell'(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato la fine dello Stato di Emergenza dovuto al- 19 . Il direttore generale, Tedros Ghrebreyesus , ha comunicato di aver "accettato l'...... clamorosa decisione sulle mascherine 'È con grande speranza che dichiaro chiusa l'emergenza sanitaria globale del19' le parole nell'annuncio del direttore generale dell'in conferenza ...

Covid, l’Oms dichiara la fine dell’emergenza. La stima: «In 3 anni almeno venti milioni di decessi» Corriere della Sera

"Ieri il Comitato di emergenza si è riunito per la quindicesima volta e mi ha raccomandato di dichiarare la fine dell'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale legata al Covid19. Ho acc ..."I numeri delle infezioni da Covid in tutto il mondo stanno scendendo e quindi si riduce sostanzialmente questa malattia da essere pandemica a una malattia endemica, cioè presente sempre sul ...