Così la Cina mette le mani sul litio dell’Afghanistan

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro delle Miniere e del Petrolio talebano, Shahabuddin Delawar, ha annunciato che una compagnia cinese, denominata “Gochin”, avrebbe espresso l’interesse di investire circa 10 miliardi di dollari sui depositi di. Il regime talebano guarderebbe allacome un potenziale partner per investimenti e cooperazione economica dopo la dipartita degli Stati Uniti nell’agosto 2021. Una prospettiva che potrebbe includere l’Afghanistan nella cintura dei paesi già coinvolti nella Belt and Road Initiative (Bri), iniziativa geopolitica che ha tuttavia raccolto risultati altalenanti. Le compagnie e funzionari cinesi sono in contatto con i rappresentanti del governo talebano sin dalla restaurazione del regime islamico, per rinegoziare importanti contratti su petrolio e risorse minerarie. Lo scorso gennaio, i Talebani ...