Cosa scatta nella mente di chi cerca e condivide video pedopornografici online

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 maggio 2023) In un mondo in cui, da qualche anno, spopolano le applicazioni per creare deep fake a partire da immagini di persone in costume da bagno; in un mondo in cui le tecnologiesono sempre più pervasive e – quindi – più alla portata di tutti; non sorprende la diffusione e la proliferazione di fenomeni di adescamentoe di diffusione di immagini pedopornografiche attraverso le varie piattaforme. Per questo, oggi,giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la reportistica che riguarda questi aspetti è in costante aggiornamento e lancia messaggi davvero poco confrontanti, soprattutto se si considera la diffusione del fenomeno. Ma è importante, allo stesso modo, fare un significativo lavoro di prevenzione e sapere che, all’interno delle autorità che vengono costantecoinvolte ...