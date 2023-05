Cosa manca alla delega fiscale per considerarla un Patto per l’Italia

(Di venerdì 5 maggio 2023) In un videomessaggio ieri agli Stati Generali dei commercialisti, il premier Giorgia Meloni ha dichiarato che la leggedi riformamira a essere un vero e proprio “per l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Spalletti nondi pungere De Laurentiis : "Al presidente dico che lo deve dire a me e non deve ... Domandate ai giocatorigli ho detto la prima volta che siamo stati tutti insieme nello ...Ora rivincerlo, rivincerlo e poi cila Champions'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in campo al Maradona. 'Questa squadra - ha detto De Laurentiis - si era appesantita ...Ogni, a Napoli, stavolta è illuminata. C'è un futuro da reinventare e una sola certezza: ... È stato giusto mostrarla in tv di MarioCharlotte del Galles: dal balletto alla ginnastica, la ...

"Cosa manca nel Dl lavoro Lotta all'evasione, contratti stabili e ... Policy Maker

La semplificazione degli adempimenti per il contribuente sostenuta dal viceministro Leo è un buon inizio. Ma non si capisce ancora quanto in concreto cittadini e imprese si devono aspettare di pagare ...Open to Meraviglia continua a far parlare di sé. Purtroppo. Non sono bastate le svariate giornate di polemiche che hanno accompagnato la presentazione della campagna di comunicazione commissionata dal ...