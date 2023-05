Cosa lega politica estera italiana e elezioni europee secondo Chiapello

(Di venerdì 5 maggio 2023) Interessante intervista a Gianfranco Rotondi su Formiche.net (si può leggere qui) in cui il parlamentare, oggi nel gruppo di Fratelli d’Italia, mai banale e sempre godibilissimo nelle sue esposizioni, paragona la presidente Giorgia Meloni ad Angela Merkel: all’interno della riflessione sviluppata, però, c’è un piccolo passaggio che apre significative considerazioni: “Il tutto accade mentre Giorgia Meloni conferma le coordinate tradizionali dellaeuroatlantica dell’Italia”. Se si può concordare che il profilo è politico rispetto ad un certo grado di riflesso condizionato del governo Draghi – su cui si potrebbe aprire in realtà un altro approfondimento – su queste coordinate, forse, l’enfasi è un po’ eccessiva se si inserisce una considerazione, ossia se una qualche cesura sia avvenuta nella postura tradizionale della ...

...hanno deciso di collegare gli aspetti trattati in assemblea a una modifica dello statuto della"... specificando che lanon era all'ordine del giorno. Per quanto riguarda invece manifestazioni ...Cini è candidato alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio nella Lista della. D. ... E' stato un periodo di forte crescita del settore edilizio,ha fatto il Comune di Terni per agevolare ...A Castel D'Aiano i candidati sono due: Rossella Chiari, con lista civica, e Dario Mingarelli, sostenuto da Fratelli d'Italia e. A Castel D'Aiano non si vota alla scadenza naturale, ma ...

La partita delle nomine tra sponsor e avversari politici: cosa c'è dietro al braccio di ferro FdI-Lega sui nu… la Repubblica

I ricercatori della Northwestern University di Chicago hanno analizzato i dati dei pazienti in terapia intensiva: “Mortalità legata al virus stesso è relativamente bassa” ...Interessante intervista a Gianfranco Rotondi su Formiche.net (si può leggere qui) in cui il parlamentare, oggi nel gruppo di Fratelli d’Italia, mai banale e sempre godibilissimo nelle sue esposizioni, ...