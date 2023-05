Cosa farà Putin il 9 maggio dopo i droni? Suggerimenti dal suo sodale Patrushev

(Di venerdì 5 maggio 2023) Qualche ora prima che duevolassero in direzione del Cremlino e venissero abbattuti a poca distanza dalla cupola del Senato, più di venti città russe, o illegalmente annesse a M... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...suoi uomini li hanno avuti e ora ne godono i dividenti con una festa che non finirà più perch... in questo Napoli si dimostrerà come poche altre al mondo, ma anche di dover pensare afare da ...Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico ed erede di una famiglia di cineasti, losicuramente meglio. Per ora il film del campionato vinto dal suo Napoli, snodandosi tra trionfi ...: ...... in attesa di quello di stoffa che il prossimo annocapolino sulle maglie azzurre. Victor ... Calciomercato Napoli, Osimhen - Messi:può succedereA parlare di quel che potrebbe essere la ...