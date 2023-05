Cosa ci distingue dagli animali? Una domanda molto meno banale del previsto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quando ho scritto recentemente del fatto che l'uso di strumenti non è un tratto distintivo né della nostra specie né della presenza di una cultura o di una intelligenza, ho volutamente attirato l'attenzione dei lettori sul fatto che, ogni qualvolta cerchiamo elementi che creino una netta discontinuità tra la nostra specie e gli altri, finiamo per scoprire che in realtà, proprio come quando si cerca dire una razza umana da un'altra, non vi è alcuna discontinuità brusca, quanto piuttosto uno sviluppo continuo del tratto preso sotto esame, che non permette cesure che non siano arbitrarie. Come accadde quando Darwin evidenziò la continuità evolutiva tra i primati e l’uomo, il concetto della contiguità biologica e comportamentale della nostra specie ad altre, che si osserva qualunque sia il tratto che intendiamo esaminare, è difficile da ...