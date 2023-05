Corruzione nella sanità a Reggio Calabria | 11 misure cautelari

sanità a Reggio Calabria. Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza della città calabrese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri diretta da ...Nell'ambito del procedimento, che attualmente vertefase delle indagini preliminari e gli ... avvocati, tecnici di laboratorio e altri pubblici ufficiali " per i reati diper atto ...La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito undici misure cautelari per casi disanità, in particolare nell'ospedale di Locri. L'indagine, coordinata dalla Procura di Locri, ha portato all'esecuzione di misure come il carcere per un dirigente medico, i ...

Corruzione nella sanità, 11 misure cautelari nel reggino Agenzia ANSA

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We may share your cookies wi ...Undici misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria per casi di corruzione nella sanità, in particolare nell'ospedale di ...