(Di venerdì 5 maggio 2023) Fabriziopungente nei confronti di. L’ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima figlia, evidenziando un particolare difetto. Nella, sempre in splendida forma, appare con quelli che sembrerebbero inestetismi die proprio su quelli calca la mano Fabrizio con un commento che è sembrato fuori luogo. Le accuse diha trascorso alcuni giorni di vacanza con Loris Karius ad, dove si sta godendo dei momenti di relax e spensieratezza. Ed è proprio dalla spiaggia dell’isola spagnola che è arrivata unagrafia, ripresa dache accusa ladi ...

Fabrizioalcontro Diletta Leotta , finita in uno dei suoi recenti messaggi pubblicati su Telegram. L'ex paparazzo dei vip, che sul suo canale social continua a rilasciare le sue pillole di ...Fabriziopungente nei confronti di Diletta Leotta . L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima figlia, evidenziando un ...Fabrizioè noto per il gossip e per non essere propriamente una persona delicata. Nelle ultime ore ha infatti deciso di fare le pulci a Diletta Leotta , pubblicando sul suo canale Telegram una foto in ...

Corona al veleno contro Diletta Leotta, la foto al mare a Ibiza: «Questa cellulite su Instagram non si vede... ilmattino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fabrizio Corona pungente nei confronti di Diletta Leotta. L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima ...