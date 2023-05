Coppia di anziani gratta e vince 5 milioni di euro

(Di venerdì 5 maggio 2023) La dea bendata fa tappa a Roma grazie al tagliandoe vinci del Miliardario Maxi. Protagonista di una vincita da capogiro è stato un bar della zona Talenti della capitale, e precisamente in via Renato Fucini 77. Nel bar Scuti è stato venduto il tagliandonte. Con un costo di 20, i...

... 47 anni, e Maria Grazia Badalamenti, 62 anni,nel lavoro e nella vita (entrambi in carcere);...in libertà in quanto 'una volta avuta l'occasione' potrebbero ricascarci e maltrattare gli...Ma siamo alla Garbatella 'dove ognuno guarda le spalle agli altri, dove bambini esono ...aveva deciso di fare una passeggiata su via Benzoni e poco dopo è stata avvicinata dalladi ...I corpi tagliati a pezzi dei due, anche loro albanesi, furono ritrovati a dicembre del 2020 ...anche il garage di via del Pantano a Scandicci dove la donna viveva con il figlio della...

Roma, coppia di anziani vince 5 milioni con un "Gratta e vinci" Corriere Roma

SAN DONÀ - Ci sono altri cinque anziani morti alla Monumento ai Caduti sui quali la Procura ora vuole vederci chiaro. La miccia l’hanno accesa i parenti, dopo che gli ...Accerchiata da due individui, uno di origini africane, l’altro carnagione olivastra, ben vestito. Ore 14,30 di un giorno di festa, quando in strada non c’è nessuno. Lei, 89 ...