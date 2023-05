Convegni | eventi | strett art e cibo vegano | ecco il palinsesto del ritrovato Festival della Sostenibilità

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo. Al via la dodicesima edizione deldell’Ambiente e. Una nuova ripartenza, in grande stile, con l’appuntamento consueto che ne ha sempre caratterizzato la natura, quello di maggio, per la precisione sabato 13 e domenica 14 maggio. A organizzare la kermesse, tutta in marca green, Diego Moratti, direttore e responsabile di InfoSostenibile, e Marco Rossi, presidente deldell’Ambiente. “Con maggior ragione, il Comune sostiene e supporta, anche dal punto di vista dei contenuti, anche questa edizione del– così Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo -. E si ripresenta in un luogoe rinnovato, visto che si terrà sul Sentierone. Gli organizzatori hanno fatto uno sforzo particolare per celebrare l’anno ...