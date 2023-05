(Di venerdì 5 maggio 2023) Solidarietà a Giuseppe, aggredito da un demente violento a Massa durante un comizio.stava salutando i sostenitori, l’energumeno si è intrufolato e gli ha dato uno schiaffo. Doppia solidarietà, anzi, perché l’aggressione è avvenuta a causa non dell’attuale attività politica, ma del passato ruolo di presidente del Consiglio. L’aggressore infatti è un No vax, e ce l’aveva con lui a causa delle restrizioni imposte durante la. Ci sono però due aspetti che, come le morali della favola, invitano a riflettere. La prima è che l’aggressore è un ex militante del movimento di Beppe Grillo, che ha dato voce per anni al peggiore antiscientismo: dai dubbi propalati sulla medicina alle balle sui termovalorizzatori alle scie chimiche. Le scemenze passate, purtroppo per, a volte presentano in conto. L’ex ...

... lo ha spiazzato prima colpendolo sul volto, e poi iniziando a insultarlo per le misure di contenimento e protezione introdotte durante la. Dopo l'aggressione,ha spiegato che "Il ......, per poi aggiungere che 'quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l'intero Paese, come accaduto durante la"....si era unito alla folla fingendo di volergli stringere la mano ma lo ha poi insultato per le misure introdotte durante la. Solidarietà bipartisan all'ex premier Roma, 5 mag. Giuseppe...

Conte, la pandemia e il paese guasto Il Foglio

Dopo essere stato aggredito oggi da un No vax, l'ex premier sarà interrogato settimana prossima dal Tribunale di Brescia per la demenziale inchiesta sul Covid. Subire due ingiustizie opposte è quasi u ...Un No Vax ha aggredito il presidente e leader del M5S Giuseppe Conte, colpendolo al volto e inveendo contro le misure di contenimento e protezione anti Covid-19 adottate dal Governo durante l’emergenz ...