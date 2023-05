Conte è stato aggredito da un no vax in Toscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Giuseppeda un no vax in. Lo riferisce il Movimento 5 stelle. "All'arrivo in piazza a Massa, in, il leader M5s Giuseppe, ha iniziato le strette di mano tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure dinimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. Prontamente allontanato dalle forze dell'ordine, èoggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accoltotra applausi e cori '!'". L'ex premier: "Dissenso legittimo ma violenza esula da democrazia" "Quando ci si assume una ...

... riordino del federalismo, partendo però dalla convinzione che il 'Capo dellonon si tocca'. Nettamente contrario al premierato il leader del M5S, Giuseppe, per il quale con 'un Capo del ...'Non possiamo stravolgere la Costituzione', ha detto. vedi anche Meloni a Murgia: "Spero veda ... infatti, si sono dichiarati contrari all'elezione diretta, sia essa del capo delloo del ...... dice. La novità riguarda invece le riforme costituzionali. Il leader M5S boccia sia presidenzialismo che premierato. Stessa posizione del Pd. E in più nomina il modello che èfin qui ...

