Conte è stato aggredito da un no vax in Toscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Giuseppeda un no vax in. Lo riferisce il Movimento 5 stelle. "All'arrivo in piazza a Massa, in, il leader M5s Giuseppe, ha iniziato le strette di mano tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure dinimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. Prontamente allontanato dalle forze dell'ordine, èoggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accoltotra applausi e cori '!'". L'ex premier: "Dissenso legittimo ma violenza esula da democrazia" "Quando ci si assume una ...

"Giuseppee Luigi di Maio, allora rispettivamente premier e ministro degli esteri, erano ... "Poi non sappiamo quale siail vero oggetto dell'incontro, ma credo che il tema idrocarburi sia ...... il sovrano del XV secolo che ispirò ilDracula letterario di Bram Stoker. Visitò per la ... 'Mi èchiesto molte volte perché vengo così spesso in Romania, cosa la rende così speciale, così ...A colpireun no vax.

Giuseppe Conte è stato schiaffeggiato da un No Vax Rolling Stone Italia

MACERATA Niente da fare, non c’è pace in giunta ed ancora meno tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia (che stavolta hanno agito in coppia) e l’assessora alla ...Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è stato contestato dai tifosi della Sampdoria questa mattina all’arrivo all’Assemblea di Lega Calcio. Il numero uno biancoceleste è stato oggetto di lancio di ...