(Di venerdì 5 maggio 2023) Colpito al volto da un no vax. È l'accoglienza ricevuta da Giuseppeal suo arrivo a Massa, in Toscana, per la campagna elettorale delle amministrative. A sferrare lo schiaffo è stato proprio un ...

È l'accoglienza ricevuta da Giuseppe al suo arrivo a Massa, in Toscana, per la campagna elettorale delle amministrative. A sferrare lo schiaffo è stato proprio un candidato, Giulio Milani,

Conte: 'Dispiaciuto ma servono nervi saldi' TGLA7

"Dobbiamo però restare lucidi - ha detto Conte - e mantenere i nervi saldi perché questo è il compito di chi assume responsabilità pubbliche. Il punto è semmai un altro: se tutti coloro che hanno ...L’uomo, candidato alle comunali, ha inveito contro le misure anti pandemiche. Il leader M5s: «Con derive irresponsabili paese distrutto» ...