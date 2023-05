Conte | Aggressione a Massa? Dispiaciuto | ma servono nervi saldi

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 Sonoper quello che è accaduto. Quale stato d'animo può avere una persona che da una parte ha subito un'da parte di un signore che ha ritenuto di esprimere in questo modo il suo dissenso e dall'altra, tra una settimana, deve spiegare ai giudici che quelle misure restrittive erano sufficienti?". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, commentando l'subita nel pomeriggio a. "Dobbiamo restare lucidi - ha poi detto - e mantenere iperchè questo è il compito di chi si assume responsabilità pubbliche. Ma il punto è: se tutti quelli che hanno opinioni diverse reagissero come ha fatto il signore disarebbe il caos" Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

