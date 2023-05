Conte aggredito | parla il no-vax | “Mio schiaffo pedagogico | lui violento con i suoi Dpcm”

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo lodi Anagni, lodi Massa. Se nel primo caso la vittima, secondo la vulgata storica fu Papa Bonifacio VIII, questa volta a farne le spese è stato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeda un attivista no vax a Massa, in Toscana, nel corso del suo tour per le amministrative. “Ma quale sganassone, è stato uno. Da ex elettore M5S, ex militante deluso, ed ex rappresentante di lista…”, dice all’Adnkronos Giulio Milani, l’uomo che ha alzato le mani sull’ex presidente del Consiglio. Milani, che sulla sua pagina Facebook si presenta come Responsabile Ufficio Stampa del Cln (Comitato di Liberazione Nazionale), ridimensiona le accuse: “Non ho, ho semplicemente usato ...

