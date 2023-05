Conte aggredito da un no vax ed ex attivista del M5S | colpito al volto prima di un evento elettorale a Massa

in piazza, colpito al volto da un no - vax L'ex premierda un no - vax durante un evento a Massa, in Toscana. In piazza per un evento elettorale, il leader del ..."Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l'intero Paese, come accaduto durante la pandemia" ha aggiunto"Non si può ...da un 'No vax'. Gli strascichi dei divieti e delle restrizioni legati alla pandemia hanno conseguenze ancora oggi. L'ex premier Giuseppeproprio oggi, in occasione di un evento ...

Massa, Giuseppe Conte aggredito da un No vax in piazza TGCOM

MASSA - All'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S Giuseppe Conte ha iniziato la consueta stretta di mani ...Giuseppe Conte è stato colpito al volto da un contestatore a Massa Il leader del Movimento 5 Stelle era appena arrivato in piazza a Massa per un evento elettorale, quando un uomo gli si è avvicinato ...