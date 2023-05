Conte aggredito da un No Vax a Massa

(Di venerdì 5 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeè statoda un No Vax a, dove l'ex premier si è recato per un appuntamento elettorale in vista delle Amministrative. ll'arrivo in piazza, il leader M5S ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure dinimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. Prontamente allontanato dalle forze dell'ordine, è stato oggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accoltotra gli applausi.“Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l'intero Paese, come accaduto ...

