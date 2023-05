Conte aggredito a Massa | un no vax lo colpisce al volto durante un evento elettorale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Visto dai cosiddetti “no vax” come l’ideatore della misura che ha messo in “zona rossa” l’intera Italia nel momento in cui la pandemia iniziava ad espandersi in tutto il Paese, nei primi mesi del 2020, il leader dei Cinque Stelle Giuseppeè statoda un antivaccinistauna visita a. L’ex premier è stato colpito aldopo che era arrivato in piazza per un. Stava stringendo le mani ai presenti, quando un uomo, che ha finto di essere un suo sostenitore, lo ha colpito inveendo contro le misure dinimento del virus e distanziamento fisico. Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno allontanato e identificato l’aggressore. In una nota fonti del M5S dichiarano: “Il dissenso è legittimo, ma questa ...

