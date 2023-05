Consiglio | Vitale e Aveta entrano nel gruppo di Impegno per Frattamaggiore

(Di venerdì 5 maggio 2023). “Siamo lieti di accettare l’ingresso nel nostroconsiliare dei consiglieri Luigie Pasquale. Il nostro movimento civico continua ad essere attrattiva per consiglieri e per cittadini, dimostrando la necessità di continuare a credere nei movimenti civici presenti sul territorio e al servizio della comunità frattese. Nel ribadire il sostegno all’Amministrazione guidata dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... è stato il primo punto dell'ordine del giorno delComunale di ieri sera. I consiglieri ... si prevedono una serie di interventi che si concentrano in particolare su un'area di......per la nostra città e da sempre asse portante del nostro sistema economico, bisognoso di attenzione ma votato al futuro. Un piacere poi, condividere il percorso con i 96 candidati al:...Il Bolero come l'unica musica possibile per tracciare il dirompente spiritoche il desiderio ... MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Moncalieri,Regionale, ...

Rottamazione quater 2023: il Cdm conferma la proroga Vitale Associati

Si prevede una serie di interventi che si concentrano tra porto canale-fluviale e San Giuliano mare per un valore complessivo di 10,5 milioni ...Non si ferma l’azione legale di ClientEarth e Lipu in difesa del territorio del Lago di Vico e della popolazione dei comuni di Ronciglione e Caprarola, in Provincia di Viterbo. Si tratta dell’ultima p ...