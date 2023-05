Concorso Difesa | Bando per 137 Allievi Marescialli

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Ministero dellaha bandito unpubblico per titoli ed esami al fine di ammettere 137dell’Esercito Italiano al 26° corso biennale (2023-2025). Inoltre, il 20% dei posti disponibili sarà riservato ai familiari e ai diplomati di alcune scuole militari e organizzazioni di assistenza per orfani di militari, con eventuali posti non assegnati che saranno attribuiti ai concorrenti idonei in ordine di merito. Gli ammessi saranno sottoposti a verifica dei requisiti prescritti e alla normativa vigente per le assunzioni. Requisiti per Partecipare alPer partecipare al, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: Essere cittadini italiani Possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata ...