Con lo scudetto al Napoli anche i Borbone sono Re per un giorno

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione, dicevano gli “Amici miei”. E così, se non si è invitati per l'incoronazione reale, c'è chi si piange addosso e chi si fa venire in mente un'idea. Così, seil Guardian molto democratico dedica solo un misero trafiletto all’incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra, sperticandosi di lodi invece per il, città e squadra “underdog d’Italia” (ricorda qualcosa?) ecco che un altro Carlo si prende la rivincita. I reali più camp d’Europa, i-Due Sicilie, siattrezzati. Da quel di Monte... Carlo, gli eredi al trono immaginifico di, lei nata Camilla Crociani ramo elicotteristico, sversano su Instagram un “posato” di loro in pantaloncini e maglia azzurra evidentemente pronto da tempo. Impagabili le ...

... insieme a loro, in squadraloro, valchiria decisiva della trionfale cavalcata. Indubitabilmente. Questoè anche suo. Diego è stato ovunque. Nelle strade, in campo, nello spogliatoio. ...Il 'gol' di Victor Osimhen, ovvero la rete dell'1 - 1 nella trasferta di Udine, permette all'... il n.9 è ora appaiato all'ex Pallone d'oro e attaccante del Milan, George Weah,46 reti.Si è apertai festeggiamenti di stanotte a Napoli per la vittoria dellola puntata di Unomattina andata in onda oggi, venerdì 5 maggio 2023, che ha visto il padrone di casa commentare le immagini dei ...

Dopo la notizia della morte di un parente, l'assalto al pronto soccorso: scene purtroppo già viste a Napoli, che aggiungono violenza alla violenza, e che stavolta hanno accompagnato l'agguato messo a ...Magliette, accessori per bambini, una bottiglia in edizione limitata e molto altro: quanto offre Amazon per festeggiare lo scudetto del Napoli.