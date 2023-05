Come seguire in TV l’Incoronazione di Carlo III

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 5 maggio 2023)(Us Warner Bros. Discovery) Lo storico evento per il Regno Unito è arrivato. Domani, sabato 6 maggio 2023, avverrà infattidi ReIII. Anche le principali reti italiane seguiranno, minuto per minuto, tutto quello che accadrà Oltremanica.di ReIII troverà spazio, innanzitutto, su Rai1 tramite uno Speciale del TG1 che prenderà il via alle 10.50 e si concluderà intorno alle 15.30, ora in cui è prevista una nuova puntata di Italia Sì. L’approfondimento sarà condotto in studio da Alessio Zucchini e Perla Dipoppa, con i corrispondenti Marco Varvello e Natalia Augias e gli inviati Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Rizzo. La cerimonia reale sarà in diretta dalle 11.05 alle 16 anche su RaiNews24, con Mariella Zezza e Stefano Tura in studio, mentre da ...