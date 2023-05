Come gestire tutto il bagaglio emotivo dopo un divorzio?

(Di venerdì 5 maggio 2023)reagire e sopratle emozioni quando un matrimonio finisce?imparare a voltare pagina, iniziando ad adattarsi a una nuova vita? «Che unsia stato conflittuale o meno, la conclusione di un matrimonio non è mai semplice e anche la rottura più civile può mettere a dura prova l’equilibrio mentale. Al disorientamento e alla perdita si accompagnano spesso si aggiungono anche emozioni negative, tra rabbia e vergogna, che bisognerebbe vivere per iniziare a elaborarle» spiega Carolina Traverso, psicologa e psicoterapeuta. Mafare?rimettersi in gioco ...

Il modello Napoli che ha portato allo scudetto Il Napoli non ha alle spalle una struttura tale da potervivai ramificatiquelli che hanno in Europa societàl'Ajax e l'Atalanta. La ...... i valori che dovrebbero essere alla base di chi si candida ala cosa pubblica, ad amministrare i propri concittadini. Non si può invidiare chi si comporta al contrario diavremmo fatto ...Il capogruppo di Fdi Tommaso Foti sottolinea"l'Italia prende una posizione netta sulla ... "Una risposta disumana, illegale e che scarica sui territori problemi e criticità difficili da".

Come gestire una classe difficile: webinar gratuito il 10 maggio Tuttoscuola

L'evento Come Vendere in Ticino, a Monza l'8 maggio, sarà una guida pratica per l'internazionalizzazione delle Pmi, fra opportunità di business, regole, investimenti e privacy.Il Napoli di Luciano Spalletti è ufficialmente campione d’Italia coronando un’annata da applausi in cui nessuno s’è mai.