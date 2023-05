Coma_Cose | testo e significato di “Agosto Morsica”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Da pochissimi minuti è uscito “” il nuovo brano dei Coma Cose. La canzone, uscita oggi 5 maggio, è sicuramente una delle più attese del duo più amato d’Italia. Dopo averci fatto sognare sul palco dell’Ariston, Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), sono pronti a regalarci un nuovo splendido inedito. “”:del brano dei Coma Cose La canzone si presenta come una raccolta di ricordi, di infinite sensazioni ed emozioni che caratterizzano un’estate appena trascorsa. La felicità e la spensieratezza sono impresse per sempre in un oceano di rimembranze che vengono lentamente e teneramente cullate da una malinconia impalpabile e dolce.Quando ero bambinachiamavo il marequel posto coi ...

Scritto daie prodotto dai Mamakass, il brano è una ... mentre le parole delraccontano di un sentimento positivo e ...... Laura Muscardin , Marco Bonini , Fausto () nonché dai ... seguite dalle categorie della Poesia e dalTeatrale. Il più ...... 'C'è forse vita sulla terra', uncontro la guerra. Il web ... Che brividi!(voto 8) - Ci voleva un po' di sano ...

Coma_Cose: dal palco del Primo Maggio alle piattaforme digitali il nuovo singolo, “Agosto morsica” All Music Italia

Da pochissimi minuti è uscito "Agosto Morsica" il nuovo brano dei Coma_Cose. La canzone, uscita oggi 5 maggio, è sicuramente una delle più attese del duo ...Si intitola 'Agosto morsica' il nuovo singolo dei Coma_Cose in uscita venerdì 5 maggio per AsianFake/Epic Records Italy) (in radio, su tutte le piattaforme digitali, disponibile in pre-save qui. Scrit ...