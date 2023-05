Coma Cose | nel video del nuovo singolo “Agosto morsica” | il profumo dell’estate in riviera romagnola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo aver appena concluso il tour nei club UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI, interamente sold out, ritornano icon il”. Il brano, pubblicato per Asian Fake/Epic Records Italy, è stato suonato in anteprima live in occasione della partecipazione del duo al Concertone del Primo Maggio di Roma, ed è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dalclip ufficiale Scritto daie prodotto dai Mamakass, “” è una raccolta di immagini e ricordi, a volte malinconici e evocativi, a volte spensierati, che vanno a comporre il racconto di un’estate: la pelle che pizzica una volta che la salsedine si è ...