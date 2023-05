Siamo offesi e umiliati da parole pronunciate con tanta leggerezza, che sono unal cuore dei ... A ciò deve aggiungersi l'dichiarazione di Emiliano secondo cui l'olivicoltura pugliese ...Il primo caso, almeno per adesso, mi sembra. È quindi probabile che a ventilare la ... come undi dadi non abolirà mai il caso, così l'intelligenza artificiale non abolirà mai il ......di tregua armata dopo gli scombussolamenti del congresso nazionale che ha fatto registrare un... I bene informati non etichettano comeuna sua candidatura. Il nome dell'ultimo minuto ...

Colpo inverosimile: Ibra via dal Milan per un’altra squadra italiana Calciomercatonews.com

Il mercato del Milan porta indubbiamente addosso i segni di un contesto calcistico particolare, con punti critici evidenti, tanto da aver preso il via coi dolorosi addii di Donnarumma e Calhanoglu sen ...