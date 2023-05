(Di venerdì 5 maggio 2023) Il calciomercato delpronto ad entrare nel vivo con un focus sul tanto atteso rinforzo in attacco: le ultime sul ‘Diavolo’ Ogni reparto non sta soddisfacendo: i rinforzi non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... che a loro volta vengono dalla sconfitta contro il Lecce, sognano ilper scavalcare il ... SpallettiCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta,e ......per un solo istante potuto osar pensare ad undei Grigiorossi a San Sir o ( penultimi in campionato, praticamente con un piede già in serie cadetta e con 37 punti di distacco dal). Ed ...... missione compiuta nonostante un buon Sassuolo, sceso a Roma per tentare ilma fermato da Felipe Anderson (14') e Basic (92'). Ora la sfida di sabato contro ilfa decisamente meno ...

Colpaccio Milan, la conferma in diretta: i dettagli Calciomercatonews.com

Blog Calciomercato.com: "Parigi val bene una messa" significa che vale la pena compiere un sacrificio se questo ti permette di ottenere un agognato traguardo.SI infiamma il calciomercato del Milan con Maldini che tenta il colpaccio per un calciatore di proprietà del Chelsea ...