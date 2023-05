“Colpa mia? Ecco cosa mi ha fatto” Soraia Allam | la verità sulla rottura con Luca Salatino

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023), tutta lacon. Una storia d’amore che per molti non avrebbe mai visto la scritta ‘fine’. Purtroppo, però, non è andata così con tutti i pettegolezzi annessi su un ipotetico tradimento di lei: “Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili.sa che non l’ho tradito, a me questo basta”, sono state le parole di smentita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.Ceruti elasciati, laallo scoperto. La fine di una relazione non rappresenta mai un momento molto facile, soprattutto ...