(Di venerdì 5 maggio 2023)deisul litorale romano, une cinque– Il mese di aprile 2023 è stato caratterizzato da una molteplicità di festività e ricorrenze – dapprima le festività pasquali, quindi il lungo ponte tra 25 aprile e 01 maggio – che hanno potato sul litorale nord della Provincia la prima ondata di turisti e trasfertisti dell’anno, cui si sono aggiunte le ricorrenze della Sagra del Carciofo romanesco di Ladispoli e le celebrazioni per Santa Fermina, Patrona di. In tale quadro, la Compagniadi, in linea con l’azione fortemente voluta dal Comando Provinciale, ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impiegati, con cadenza ...

Aprile sicuro: centinaia idei Carabinieri sul litorale nord Il mese di aprile 2023 è stato caratterizzato da una ... Patrona di. In tale quadro, la Compagnia Carabinieri di ...L'attracco aera previsto alle 7 e lo sbarco alle 8. Insomma mancava davvero molto ... perciò era sottoposto frequentemente a. Addirittura gli avevo regalato una bottiglia di ...Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati resteranno momentaneamente ae ... Accompagnati nelle tende della Cri dai volontari i migranti sono stati sottoposti ai...

Civitavecchia - Controlli dei carabinieri, 1 arresto e 5 denunce RomaDailyNews

Circa 800 soggetti e 300 vetture controllate, 16 segnalazioni all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droga o ancora rifiu ...Il bilancio del lavoro degli uomini dell’Arma durante le festività primaverili Il mese di aprile 2023 è stato caratterizzato da una molteplicità di festività e ricorrenze – dapprima le festività pasqu ...