Cittadella | Gorini | “Benevento obbligato a vincere | batterlo sarà dura”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ la vigilia di, gara che potrebbe determinare tanto in chiave salvezza per entrambe le formazioni, soprattutto per quella giallorossa, il cui destino è davvero appeso a un filo. Se nel Sannio non c’è stata alcuna conferenza prepartita (come consuetudine dall’avvento di Agostinelli), per i padroni di casa è stato il tecnicoa presentare il match. Le sue dichiarazioni: Giorni scorsi – “La settimana è andata bene. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, ma l’importanza della partita con illa sappiamo bene. La prestazione di Bari ci fornisce consapevolezza, ma al tempo stesso dobbiamo metterla da parte. Prepariamoci alla battaglia con la squadra di Agostinelli”. Stato di salute – “Frare e Asensio stanno recuperando. Per la partita di domani convoco ...