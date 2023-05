Cittadella-Benevento | le quote | i bookmakers prevedono un ‘under’

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuello traè un testa a testa che dirà molto sulla corsa alla salvezza. I veneti, infatti, con i loro 38 punti sono attualmente fuori dalla zona rossa, ma alla pari con il Cosenza, attualmente in zona playout, e con soli due punti di margine sul Perugia terzultimo; i campani, invece, sono in ultima posizione, e con sole tre partite rimaste devono necessariamente vincere per poter continuare a credere alla permanenza nella serie cadetta. Con questi presupposti, secondo i betting analyst di Newgioco e Scommessemania sono proprio gli uomini di Gorini a partire favoriti, con la quota dell’«1» che oscilla tra 1,85 e 1,88; decisamente complicato il colpo esterno del, la cui vittoria oscilla tra 4,60 e 4,85, mentre il segno «X» paga tra le 2,95 e le 3,30 la posta ...

Bilbao 1 - 1 21:00 Siviglia - Girona FC 0 - 2 CALCIO - SERIE B 12:30 Como - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Pisa 2 - 1 15:00 Bari -1 - 1 15:00- Parma 2 - 2 15:00 Brescia - Cosenza ...Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:vs: Elia Faggion Cosenza vs Venezia : Manuel Favia Genoa vs Ascoli : Luca Mastrorilli Modena vs Bari: Davide Polizzi Pisa vs ...ore 14:00 Serie B 36a Giornata:vs(diretta) Telecronaca: Federico Zanon Nella terzultima giornata di campionato ilospita al Tombolato il, reduce dal ...

Cittadella-Benevento, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Il terzultimo atto del campionato di B prenderà il via già oggi, con l’interessante anticipo delle 20.30 tra Perugia e Cagliari, fondamentale per determinare meglio la ...L'esclusione immediata dal campionato per questa squadra sarebbe una vera e propria stangata. Ma ci sono vari scenari che possono avverarsi.