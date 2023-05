Città della Scienza | un weekend alla scoperta della “vita in miniatura”

Lo street art tour al rione Sanità a Napoli o l'itinerarioVulcanica , la ciclostorica che si tiene ogni aprile nel centro, un percorso che tocca i luoghi più significativi dell'anima ...Al suo fianco ci sono l'assistente fuoriclasseStreet e l'ex poliziotto Paul Drake . Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la, Perry torna in pista per occuparsi di un caso di ...Nel suo ultimo viaggio in Australia, ha infatti preteso di fare un lungo giroin sella a una bicicletta, con tanto di casco e look scelto con attenzione per l'occasione. Il suo gesto non ...

Napoli, la città della gioia la Repubblica