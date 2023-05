Citadel debutto da urlo | tra le serie più viste di Prime!

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 5 maggio 2023)sta riscuotendo un inaspettato grande successo. La nuovadi spionaggio di Prime Video che vede protagonisti Priyanka Chopra Jonas (Nadia Sinh) e Richard Madden (Mason Kane) ha avuto undaed è il titolo numero 1 sulla piattaforma di streaming in quasi 200 Paesi e territori in cui è presente il servizio. A quanto si legge su Deadline, i numeri della spysono secondi solo a quelli de “Il Signore degli Anelli: gli anelli del potere”. Un risultato incredibile, ma tanto sognato dai creatori, i fratelli Russo, che hanno speso quasi 300 milioni di dollari per produrre. Laè stata lanciata il 28 Aprile con i primi due episodi, oggi è stato rilasciato il terzo sulla piattaforma e così continueranno a cadenza settimanale fino al ...