(Di venerdì 5 maggio 2023) Una nuova vita. Dopo essersi ritirato dal professionismo alla fine della scorsa stagione,non ha di certo accantonato la passione per ile ora è pronto per provare una nuova esperienza in questo mondo. Il classe 1987infatti al-E, corsa di 20 tappe che i corridori affronteranno con le bici elettriche. “Quest’anno prenderò parte al-E e sarò il capitano di Trenitalia – ha dichiarato un felicedavanti ai microfoni di InBici.net -. RCS mi ha chiamato e mi è sembrata una bella possibilità perine nell’ambiente”. Come detto prima da lui stesso, il nativo di Conegliano sarà il capitano della sua squadra, ma attenzione a non confondere questo ...

Ieri si sono simpaticamente sfidati in Cansiglio anche l'ex professionista trevigianoModolo e le due popolari 'voci' deldi Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Anche a loro l'...... realizzato in onore del campionissimo Fausto Coppi e di suo fratello Serse, scritto da... con un occhio attento anche allo stile 'digital', ben sintetizza il dinamismo del; per la ...Il 2022 ha rappresentato la fine della carriera da ciclista diModolo, che ha terminato la sua esperienza in bici a 35 anni dopo il Giro del Veneto dello ... "Ilè cambiato da quando sono ...

Ciclismo, Sacha Modolo parteciperà al Giro-E 2023: "Sono contento di tornare in gruppo" OA Sport

Alessandro Romele ha vinto il Gran Premio Liberazione, tradizionale corsa ciclistica del 25 aprile riservata agli under 23 che va in scena a Roma. La 76ma edizione di un evento di assoluto prestigio p ...Consueto appuntamento nel giorno della Festa della Liberazione per il Gran Premio della Liberazione, corsa di categoria 1.2U riservata agli under 23 giunta alla 78a edizione, che vanta nel suo albo d’ ...