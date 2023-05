Ci sono alcune voci Spalletti | doccia gelata sulla festa-scudetto del Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lucianoè il nuovo San Gennaro. L'allenatore delentra ufficialmente nella storia del club per aver riportato lodopo più di 30 anni all'ombra del Vesuvio. Ma in queste ultime ore, prima della partita di questa sera, è apparso piuttosto nervoso: "Lo scorso anni mi avevate detto di andar via...", ha affermato nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Udinese. Parole che stonano un po' con l'aria diche si respira a. E qualcuno in quelle parole vede sia una vendetta ma anche qualcosa di più: un possibile addio a fine stagione. Di fatto va ricordato che ilnon ha ancora rinnovato il contratto di, ma farà valere il rinnovo automatico per un anno come previsto dal patto siglato ...

... Amato De Monte, ha confermato il bilancio spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima durante e dopo la partita: non cicasi gravi salvofratture ...... previa approvazione dei genitori; al Liceo Giordano Bruno di Mestrestati eliminati i voti ...liceo civico Manzoni di Milano i ragazzi hanno interrotto in anticipo l'occupazione avanzando...... che vogliono lasciar intendere che le vaccinazionisicure forse perché non provocano 'patologie', senza menzionare quali sarebbero e senza dire che altri studi scientifici (e i dati ...

Quando le infezioni ripetute sono pericolose Sanità Informazione

L'attacco è scattato nel cuore della notte, per opera dei cyber criminali del cosiddetto "gruppo Monti", una galassia variegata dietro cui si celano gli hacker che utilizzano ...«La famiglia costituisce il fondamento della nostra società ed è l’ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Attraverso la sua funzione di sostegno per le nuove genera ...