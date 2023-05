Ci sono 200 chili di pasta bollita nel bosco | vicino a un torrente | perché?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il mistero degli spaghetti (cotti) abbandonati nei boschi del New Jersey. Ne ha scritto perfino il New York Times definendolo il “macaroni mistery”. E non stiamo parlando di apparizioni aliene o di cerchi nel grano, bensì di oltre 200 concretidilasciati a freddarsi per centinaia di metriad undell’Old Bridge nel Veterans Park, nella contea di Middlesex nel New Jersey. È stata una ex candidata in consiglio comunale, Nina Jochnowitz a postare per prima le foto su Twitter e a scatenare il pubblico ludibrio dei social. È stata lei la prima a giungere sul luogo della… cottura, su suggerimento di una signora che le aveva telefonato segnalandole la strana presenza alimentare. Come scrive il NYT, “sembra che qualcuno abbia scaricato centinaia di libbre di spaghetti e maccheroni in grandi mucchi ...