“Chiusa in albergo con Davide Donadei” Chiara Rabbi sparita | l’amico lancia l’allarme

(Di venerdì 5 maggio 2023) Accuse pesanti da Giulio Raselli a un altro volto noto di Uomini e Donne. Stiamo parlando di, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ed ex tronista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Raselli, anche lui protagonista di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, è intervenuto sui social e ha mosso delle pesanti accuse contro il collega. Nei giorni scorsiha raccontato di aver avuto un riavvicinamento con l’ex fidanzata, tant’è che i due si sono addirittura incontrati in un locale dove è scattato un bacio. Poi lei ha proseguito la serata con un altro ragazzo, cosa che ha fatto infuriare l’ex, che poi ha pubblicato alcune storie in cui mostrava la sua maglia imbrattata di ...

per fallimento, da più di un anno. Diciamo che il leggere non si concilia con il correre e ... Il palazzo dove ebbe i suoi natali Eleonora Duse, il bell'liberty Cannon d'Oro, oggi è un ...... ed èvia Ladello, che costeggia il canale. Complessivamente nell'imolese gli sfollati sono stati 300: una trentina ha trovato sistemazione in, mentre altre 270 persone si sono ...... 30 di loro sono state ospitate in, mentre le altre sono a casa di amici o familiari. Lo ha ... Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stataa ...

Hotel President di Foggia abbandonato e in degrado, il Comune ... StatoQuotidiano.it

Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi shock: "Chiusi in albergo, lei è sparita", parla ex tronista e spunta un audio preoccupante.L’Umana San Giobbe Chiusi prepara la trasferta a Trapani, ultima giornata della seconda fase. Quando scenderà in campo, domenica alle 18, lo farà sapendo già se con una vittoria potrà qualificarsi ai ...