Chico Forti | qualcosa si muove | Repubblica rivela | “Meloni sta seguendo personalmente la questione”

(Di venerdì 5 maggio 2023) La vicenda giudiziaria di, il documentarista italiano condannato in Florida all’ergastolo per un delitto probabilmente mai commesso, ha assunto connotazioni grottesche alla luce degli annunci a intermittenza dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ogni tanto, in diretta Facebook annunciava tronfio di aver risolto un problema. Sono passati 863 giorni dall’annuncio beffa di Di Maio «Era il 23 dicembre del 2020, quando il ministro degli Esteri dell’epoca, Luigi Di Maio, comunicava: “tornerà in Italia”. Da allora sono trascorsi 863 giorni, più di 20.648 ore. E c’è da porsi due domande. La prima: quanti di coloro che sanno della vicenda giudiziaria dihanno creduto, in perfetta buona fede, che si fosse risolta positivamente già da tempo? La seconda domanda riguarda lo ...

Che fine ha fattoNessuna fine, si potrebbe dire, dal momento che si trova sempre là, in una cella del Dade Correctional Institution di Florida City, il carcere di massima sicurezza nei pressi di Miami. ...TRENTO. Lo scorso febbraio a Trento è stata inaugurata una statua dedicata a, il 64enne trentino che si trova ancora recluso in carcere negli Stati Uniti con l'accusa di omicidio. Se sul fronte del trasferimento in Italia non sembrerebbero esserci novità, dalla ...

Chico Forti resta in carcere. Sono trascorsi 836 giorni da quando l'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio annunciò: "Tornerà presto in Italia". Era il 23 dicembre 2020. A due anni e mezzo, di dis ...Il produttore televisivo nel 1998 è stato arrestato per l'omicidio di Dale Pike ed è detenuto nel Dade Correctional Institution di Florida ...