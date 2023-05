Chi è Francesco Da Vinci | il figlio di Sal rapinato a Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Chi èDa, ildi Sal DaDa, ildel noto cantante Sal Da, è statonei giorni scorsi nel centro di, all’uscita di un noto ristorante di via Foria. Tre balordi gli hanno puntato le pistole alla tempia mentre era al telefono con la moglie. Il loro bottino 400 euro e un orologio Bulgari carbon gold. A raccontare l’accaduto con un post sui social è stato proprio Sal Da: “Ho atteso molto prima di scrivere questo messaggio, ero combattuto dalla rabbia, dallo sconforto, dalla paura, in una serata gioiosa passare nel terrore è un attimo! Tornavo dal concerto del mio caro amico Renato ...

... passando per il 'verde'Emilio Borrelli e per i Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano e Marta ... la malinconia pernon c'è più. La voglia di riscatto di un popolo e di una Regione che hanno ...Lo ha detto questa mattina Papaincontrando in udienza i Membri della Pontificia ... Il Papa elogia l'impegno dimette capacità e competenza "per contribuire a riparare una terribile piaga ......Giorgio. A portare i saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile, l '... Questo è un evento che da una duplice possibilità: per i cittadini, ma anche perviene da fuori, ...

Papa Francesco: “L’Europa sia ponte di pace e accolga chi bussa” Agenzia Nova

“L’abuso sessuale di minori da parte del clero e la sua cattiva gestione da parte dei leader ecclesiastici sono stati una delle sfide più grandi per la Chiesa del nostro tempo”. Lo ha ribadito Papa Fr ...Prezzi pasta folli e l’ombra della speculazione, convocata Commissione allerta. Il problema riguarda anche le speculazioni internazionali.