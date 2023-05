Chi è Emma D’Aquino | età | marito | figli | lavoro e stipendio della giornalista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023)è una delle più apprezzate giornalisteRai, oltre che uno dei volti più amati del piccolo schermo. In questo articolo cerchiamo di conoscerla meglio e di scoprire chi èal di là e al di fuori delle telecamere. Chi è: età,Nata a Catania il 18 luglio 1966,ha iniziato la sua carriera nella radio e nelle emittenti locali, per poi approdare a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa nel 1996. Qui laha avuto l’opportunità di essere protagonista dei più importanti servizi, come quello sull’attentato alle Torri Gemelle di New York nel 2001. Appassionata ...