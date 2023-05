Chelsea | si progetta il futuro | da Maurizio Pochettino ad André Onana

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una delle peggiori stagioni degli ultimi anni; anzi probabilmente è la peggiore per ilse non si guarda troppo indietro nel tempo. Un’annata fatta di spese folli e fallimenti sul campo. Todd Boehly, patron dei Blues dopo averli prelevato da Roman Abramovi?, sin qui non ha potuto certamente gioire. Dalla scorsa estate sino a maggio, quasi un anno praticamente, ha visto trionfare i suoi in pochissime occasioni, specialmente in Premier League. Ildel 2022/23, dal punto di vista della gestione economica, piuttosto che in merito alla panchina, o ancora rispetto ai risultati ottenuti sul campo, non è stato un club modello. Quattro differenti allenatori: prima Tuchel, dalla prima alla sesta giornata, ha provato a raddrizzare i binari degli insuccessi. Poi, all’allenatore in grado di portare una Champions League nel 2020/21, è stato preferito ...