Che figura di m…a” | imbarazzo per Katia Ricciarelli | La cantante viene completamente derisa

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 maggio 2023)protagonista di una scenetta a dir poco imbarazzante. Laumiliata in diretta televisiva. Il pubblico da tantissimi anni ha imparato a conoscerelirica italiana con alle spalle una carriera lunghissima e ricca di successi. La donna, infatti, dopo essersi ritirata dai pachi più importanti del mondo ha deciso di dedicarsi almeno in parte alla televisione. Laha, infatti, partecipato alla scorsa edizione del reality più seguito d’Italia Il Grande Fratello reggendo rinchiusa in una casa ad una convivenza forzata per diversi mesi. Durante il programma il carattere per così dire effervescente della donna è venuto fuori più volte. In effetti, lanon le ha mandate a dire ...